Сюжет: Камбар-Ата-1

Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и риски несет стройка века

Фото из интернета. Старт строительства ГЭС «Камбар-Ата-1» в Джалал-Абадской области

Министерство энергетики Кыргызской Республики объявило о начале общественных слушаний и консультаций по проекту Камбаратинской ГЭС-1. Основная цель — предоставить жителям информацию о возможном воздействии строительства гидроэлектростанции на окружающую среду и социальную сферу, а также собрать мнения и предложения заинтересованных сторон.

Слушания пройдут с 6 по 15 октября в селах Арал, Сары-Камыш, Толук и Ничке-Сай Джалал-Абадской области. Национальная встреча пройдет 15 октября в Бишкеке.

Недавно представленный Минэнерго проект отчета по оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС), подготовленный международной компанией SMEC, позволяет детально проанализировать обе стороны медали и понять, какую цену придется заплатить за энергетическую независимость.

Документ датирован 11 августа 2025 года и служит основой для минимизации потенциального ущерба и максимизации общих выгод как в процессе строительства, так и в ходе дальнейшей эксплуатации.

Экономические возможности и экологические вызовы

из отчета
Фото из отчета. «Камбар-Ата-1» позиционируется как проект, способный обеспечить энергетическую безопасность КР и поддержать экономический рост
«Камбар-Ата-1» позиционируется как проект, способный обеспечить энергетическую безопасность Кыргызстана и поддержать экономический рост. Мощная гидроэлектростанция позволит не только удовлетворить внутренние потребности в электроэнергии, но и укрепить экспортный потенциал страны.

Однако эти преимущества неразрывно связаны с масштабными экологическими преобразованиями.

Согласно ОВОСС, строительство водохранилища приведет к затоплению в общей сложности 173,67 квадратных километра. Это земли, которые будут утрачены навсегда.

«В частности, будет затоплено 35,38 квадратных километра пастбищ, что является критическим ударом по традиционному скотоводству, которое составляет основу экономики и образа жизни для многих местных жителей», — говорится в документе.

из отчета
Фото из отчета. Полевые исследования
В отчете SMEC подчеркивает, что это затопление повлияет на флору и фауну региона, включая водные экосистемы. «Изменение гидрологического режима реки Нарын и создание нового водоема приведут к изменению местной экологии, что потребует тщательного мониторинга и разработки специальных мер по охране окружающей среды», — отмечено в документе.

Анализ рисков для биоразнообразия, хотя и включен в отчет, требует постоянного внимания и гибкого подхода для адаптации к непредвиденным последствиям. «Управление шумом и качеством воздуха в ходе строительства, обеспечение безопасности водных ресурсов — это отдельные, но не менее важные аспекты, которым посвящен детальный план управления экологическими и социальными рисками (ESMP)», — говорится в отчете.

Социальные последствия: утрата и переселение

Пожалуй, наиболее чувствительным аспектом проекта является его социальное воздействие. Строительство ГЭС затрагивает четыре айыльных аймака Джалал-Абадской области и десять сел.

Согласно расчетам, под прямое или косвенное воздействие проекта попадут примерно 1 тысяча 24 домохозяйства, или около 6 тысяч 211 человек.

«Эти люди столкнутся с серьезными трудностями — физическим или экономическим перемещением, потерей пастбищ, утратой имущества», — говорится в отчете.

В ОВОСС отмечено, что, хотя физически переселят всего три семьи, экономическое воздействие будет куда более широким.

«Для скотоводов, чье благополучие напрямую зависит от доступа к пастбищам, потеря этих земель станет серьезным ударом, требующим компенсации и поддержки для восстановления источников средств к существованию», — подчеривают исследователи.

Кроме того, проект оказывает прямое воздействие на культурное наследие.

В зоне затопления и строительства находится 14 объектов, включая курганы и наскальные рисунки.

Отчет SMEC подчеркивает необходимость их охраны и документирования до начала строительных работ, чтобы сохранить эту часть истории для будущих поколений.

из интернета
Фото из интернета. Специалист по культурному наследию стоит рядом со старым жерновом, приводимым в движение водой, на левом берегу К-1 ГЭС

Оценочная стоимость плана переселения и восстановления источников средств к существованию составляет около $7 миллионов, что свидетельствует о серьезности намерений по смягчению социальных последствий. «Тем не менее финансовые компенсации не всегда могут полностью возместить потерю укоренившихся социальных связей, традиционного образа жизни и культурной идентичности», — говорится в документе.

Нерешенные вопросы и дальнейшие шаги

Несмотря на проделанную работу, отчет по ОВОСС не дает ответов на все вопросы, оставляя поле для дальнейших обсуждений и решений. В частности, на момент завершения проекта остаются нерешенными такие критически важные аспекты, как окончательное местоположение поселка для рабочих и надежные цепочки поставок материалов для строительства бетонной плотины.

Отчет указывает на необходимость более подробного анализа потенциального разрушения плотины, что является ключевым вопросом безопасности всего региона.

Хотя предварительные оценки и меры по снижению рисков предложены, окончательные детали должны быть включены в обновленные планы ESMP по мере поступления новой технической информации.

Заключение

Читайте по теме
Камбарата-1 и железная дорога. Почему мегапроекты не спешат финансировать

Проект строительства Камбар-Аты-1 — это сложный компромисс между амбициозным стремлением к устойчивому энергетическому развитию и необходимостью учитывать значительные экологические и социальные риски.

Отчет SMEC предоставляет всесторонний анализ этих факторов, предлагая надежную основу для минимизации ущерба.

Успех этого проекта будет зависеть не только от инженерно-технических решений, но и от способности власти и всех заинтересованных сторон к скоординированному управлению рисками, постоянному диалогу и готовности адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Обеспечение прозрачности, справедливого подхода к компенсации и сохранению культурного наследия станет решающим фактором для того, чтобы Камбар-Ата-1 стала не просто гидроэлектростанцией, а символом прогресса, достигнутого с уважением к человеку и природе.

Справка 24.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 8 июня 2022 года официально дал старт строительству Камбаратинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области, отметив значимость проекта для развития энергетической отрасли страны и Центральной Азии.

Камбаратинская ГЭС-1 станет крупнейшим объектом каскада Камбаратинских ГЭС с каменно-набросной плотиной высотой 256 метров и установленной мощностью 1 тысяча 860 мегаватт, среднемноголетней выработкой 5,6 миллиарда киловатт-часов и водохранилищем объемом 5,4 миллиарда кубических метров.

Стоимость строительства Камбаратинской ГЭС-1 оценивается в диапазоне от $3,5 миллиарда до $4 миллиардов. Работы пройдут в шесть этапов, финансирование обеспечивается за счет бюджета и привлеченных инвестиций.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342352/
