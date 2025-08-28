09:32
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Экономика

Рубль еще немного подорожал, доллар стабилизировался. Курс валют на 28 августа

Фото из интернета. Евро после резкого спада достиг августовского минимума

Официальные курсы российского рубля и китайского юаня выросли, евро и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,35 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,07 сома, продажа — 87,5 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,2255 сома (снижение на 0,25 процента). За два дня потерял 1,01 процента стоимости по отношению к сому.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101 сом, продажа — 102 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0843 сома (рост на 0,14 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,074 сома, продажа — 1,095 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1626 сома (снижение на 0,67 процента). Коррекция курса после достижения августовского максимума.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1409 сома, продажа — 0,17 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1985 сома (рост на 0,002 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341243/
