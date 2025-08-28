Рубль еще немного подорожал, доллар стабилизировался. Курс валют на 28 августа

Официальные курсы российского рубля и китайского юаня выросли, евро и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,35 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,07 сома, продажа — 87,5 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,2255 сома (снижение на 0,25 процента). За два дня потерял 1,01 процента стоимости по отношению к сому.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101 сом, продажа — 102 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0843 сома (рост на 0,14 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,074 сома, продажа — 1,095 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1626 сома (снижение на 0,67 процента). Коррекция курса после достижения августовского максимума.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1409 сома, продажа — 0,17 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1985 сома (рост на 0,002 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.