Доллар еще ослабел к сому, рубль начал дорожать. Курс валют на 27 августа

Официальные курсы доллара, евро и китайского юаня снизились, российского рубля и казахстанского тенге — выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс НБ КР: 87,35 сома (снижение на 0,02 процента). Четвертый день дешевеет, обновив минимум за последние две недели.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,07 сома, продажа — 87,52 сома.
Евро
- Официальный курс НБ КР: 101,4832 сома (падение на 0,76 процента). Резкая коррекция после быстрого роста накануне.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,97 сома, продажа — 101,94 сома.
Российский рубль
- Официальный курс НБ КР: 1,0802 сома (рост на 0,24 процента). Первое укрепление за последние 12 дней.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,073 сома, продажа — 1,097 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс НБ КР: 0,1637 сома (рост на 0,49 процента). Новый максимум августа.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1384 сома, продажа — 0,1721 сома.
Китайский юань
- Официальный курс НБ КР: 12,1982 сома (снижение на 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.