Доллар и рубль продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 26 августа

Официальные курсы доллара и российского рубля снизились, казахстанского тенге, евро и китайского юаня — выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,3706 сома (снижение на 0,06 процента). Третий день дешевеет, показав минимум за последние две недели.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,09 сома, продажа — 87,55 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,2586 сома (скачок на 0,83 процента). Резкое восстановление после падения. Кстати, обменные пункты на него пока не отреагировали. Вполне возможно корректировка произойдет в течение дня.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,1 сома, продажа — 102,08 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0802 сома (снижение на 0,24 процента). Десятый день стабильного падения.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,073 сома, продажа — 1,097 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1629 сома (рост на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1415 сома, продажа — 0,1721 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2117 сома (рост на 0,26 процента). Заметное укрепление — самое крупное за август. Причина — укрепление юаня на мировом рынке.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,4 сома.