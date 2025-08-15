15:35
Внешняя торговля Кыргызстана немного выросла, но все еще в минусе

Объем внешней торговли Кыргызстана в январе — июне 2025 года составил $6 миллиардов 998,7 миллиона и по сравнению январем — июнем 2024 года уменьшился на 12,4 процента. По итогам января — мая падение составляло 14,4 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.

По его данным, снижение объема внешней торговли связано с уменьшением как экспортных поставок на 26,3 процента — $1 миллиард 48,6 миллиона, так и импортных на 9,4 процента — $5 миллиардов 950,1 миллиона.

Кыргызстан остается импортозависимым. На долю внешних поставок товаров в страну приходится 85 процентов от всего товарооборота страны.

За счет чего упал экспорт Кыргызстана

Снижение экспортных поставок по сравнению с январем — июнем 2024 года обусловлено, в основном, сокращением:

  • поставок живых животных — в 5,4 раза;
  • отходов и лома медных — в 4,1 раза;
  • мяса и мясных субпродуктов — в 4 раза;
  • волокна хлопкового — в 2,4 раза;
  • золота — в 2,3 раза;
  • черных металлов — в 1,7 раза;
  • фруктов и орехов — в 1,5 раза;
  • овощей и корнеплодов — на 23,9 процента;
  • средств наземного транспорта и их частей — на 18,8 процента;
  • одежды и одежных принадлежностей — на 13,4 процента.

Надо отметить, что кабинет министров в 2025 году неоднократно вводил запреты на вывоз из Кыргызстана различных товаров. В частности, лома, сельскохозяйственных животных. Кроме того, вводились запреты и на ввоз определенных товаров в республику.

В то же время, по данным Нацстаткома, вырос экспорт:

  • руды и концентратов драгоценных металлов — в 1,7 раза;
  • оборудования и механических устройств — в 1,6 раза;
  • пластмасс и изделий из них — на 30,4 процента;
  • угля каменного — на 25,8 процента;
  • молока и молочной продукции — на 15,1 процента;
  • электрических машин и оборудования — на 8,6 процента;
  • стекла полированного — на 7,7 процента.

С чем связано снижение импорта

Снижение объемов импортных поступлений по сравнению с январем — июнем 2024 года, в основном, обусловлено уменьшением объемов поступлений:

  • трикотажных полотен — в 2,2 раза;
  • средств наземного транспорта и их частей — в 1,7 раза;
  • одежды и одежных принадлежностей — в 1,6 раза;
  • оборудования и механических устройств — в 1,6 раза;
  • злаковых культур — на 27,4 процента;
  • мяса и мясных субпродуктов — на 14,8 процента;
  • фармацевтической продукции — на 6,8 процента.

В то же время, по данным Нацстаткома, увеличился импорт:

  • овощей и корнеплодов — в 1,9 раза;
  • обуви и ее частей — в 1,9 раза;
  • изделий из черных металлов — в 1,5 раза;
  • химических нитей и волокон — в 1,8 раза;
  • природного и сжиженного газа — в 1,3 раза;
  • пластмасс и изделий из них — на 46,1 процента;
  • электрических машин и оборудования — на 40,8 процента;
  • контрольно-измерительных приборов и аппаратов — на 36,0 процента;
  • автомобильного бензина — на 29,7 процента;
  • черных металлов — на 27,9 процента.

Торговля со странами ЕАЭС

Объем взаимной торговли Кыргызской Республики со странами ЕАЭС в январе — июне 2025 года составил $2 миллиарда 247,6 миллиона, по сравнению с январем — июнем 2024-го уменьшился на 6,2 процента.

В частности, экспорт снизился на 29,6 процента — $435,1 миллиона, а импортные поступления, напротив, увеличились на 1,9 процента — $1 миллиард 812,5 миллиона.

Из стран ЕАЭС наибольшая доля взаимной торговли республики пришлась на Россию (65,7 процента) и Казахстан (32,1 процента). В общем объеме товарооборота республики на взаимную торговлю с государствами Евразийского экономического союза пришлось 32,1 процента, в экспорте — 41,5 процента, в импорте — 30,5 процента.
