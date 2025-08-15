Внешняя торговля Кыргызстана немного выросла, но все еще в минусе

Объем внешней торговли Кыргызстана в январе — июне 2025 года составил $6 миллиардов 998,7 миллиона и по сравнению январем — июнем 2024 года уменьшился на 12,4 процента. По итогам января — мая падение составляло 14,4 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.
По его данным, снижение объема внешней торговли связано с уменьшением как экспортных поставок на 26,3 процента — $1 миллиард 48,6 миллиона, так и импортных на 9,4 процента — $5 миллиардов 950,1 миллиона.
Кыргызстан остается импортозависимым. На долю внешних поставок товаров в страну приходится 85 процентов от всего товарооборота страны.
За счет чего упал экспорт Кыргызстана
Снижение экспортных поставок по сравнению с январем — июнем 2024 года обусловлено, в основном, сокращением:
- поставок живых животных — в 5,4 раза;
- отходов и лома медных — в 4,1 раза;
- мяса и мясных субпродуктов — в 4 раза;
- волокна хлопкового — в 2,4 раза;
- золота — в 2,3 раза;
- черных металлов — в 1,7 раза;
- фруктов и орехов — в 1,5 раза;
- овощей и корнеплодов — на 23,9 процента;
- средств наземного транспорта и их частей — на 18,8 процента;
- одежды и одежных принадлежностей — на 13,4 процента.
Надо отметить, что кабинет министров в 2025 году неоднократно вводил запреты на вывоз из Кыргызстана различных товаров. В частности, лома, сельскохозяйственных животных. Кроме того, вводились запреты и на ввоз определенных товаров в республику.
В то же время, по данным Нацстаткома, вырос экспорт:
- руды и концентратов драгоценных металлов — в 1,7 раза;
- оборудования и механических устройств — в 1,6 раза;
- пластмасс и изделий из них — на 30,4 процента;
- угля каменного — на 25,8 процента;
- молока и молочной продукции — на 15,1 процента;
- электрических машин и оборудования — на 8,6 процента;
- стекла полированного — на 7,7 процента.
С чем связано снижение импорта
Снижение объемов импортных поступлений по сравнению с январем — июнем 2024 года, в основном, обусловлено уменьшением объемов поступлений:
- трикотажных полотен — в 2,2 раза;
- средств наземного транспорта и их частей — в 1,7 раза;
- одежды и одежных принадлежностей — в 1,6 раза;
- оборудования и механических устройств — в 1,6 раза;
- злаковых культур — на 27,4 процента;
- мяса и мясных субпродуктов — на 14,8 процента;
- фармацевтической продукции — на 6,8 процента.
В то же время, по данным Нацстаткома, увеличился импорт:
- овощей и корнеплодов — в 1,9 раза;
- обуви и ее частей — в 1,9 раза;
- изделий из черных металлов — в 1,5 раза;
- химических нитей и волокон — в 1,8 раза;
- природного и сжиженного газа — в 1,3 раза;
- пластмасс и изделий из них — на 46,1 процента;
- электрических машин и оборудования — на 40,8 процента;
- контрольно-измерительных приборов и аппаратов — на 36,0 процента;
- автомобильного бензина — на 29,7 процента;
- черных металлов — на 27,9 процента.
Торговля со странами ЕАЭС
Объем взаимной торговли Кыргызской Республики со странами ЕАЭС в январе — июне 2025 года составил $2 миллиарда 247,6 миллиона, по сравнению с январем — июнем 2024-го уменьшился на 6,2 процента.
В частности, экспорт снизился на 29,6 процента — $435,1 миллиона, а импортные поступления, напротив, увеличились на 1,9 процента — $1 миллиард 812,5 миллиона.
Из стран ЕАЭС наибольшая доля взаимной торговли республики пришлась на Россию (65,7 процента) и Казахстан (32,1 процента). В общем объеме товарооборота республики на взаимную торговлю с государствами Евразийского экономического союза пришлось 32,1 процента, в экспорте — 41,5 процента, в импорте — 30,5 процента.