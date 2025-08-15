15:35
Новый запрет от ГНС. Кого коснется

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков в видеоинтервью рассказал об изменениях в налоговом законодательстве, направленных на снижение налоговой нагрузки и поддержку предпринимательства.

По словам заместителя председателя ГНС, введен запрет на проведение налоговых проверок (за исключением внеплановых при ликвидации организации или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) за налоговые периоды до 1 января 2022 года.

«Однако в рамках возбужденного уголовного дела налоговые проверки по-прежнему могут проводиться в соответствии с законом», — подчеркнул Кубанычбек Ысабеков.

Кроме того, вводится институт «Рейтинга налогоплательщика», цель которого — оценка добросовестности и надежности плательщиков налогов.

«В зависимости от рейтинга для налогоплательщика будут предусмотрены разные меры. Например, для имеющих высокий рейтинг — сокращение количества проверок, возможность рассрочки налоговой задолженности и другие послабления. Для предпринимателей с низким рейтингом, напротив, контроль будет усилен», — отметил заместитель председателя.

Такая система направлена на поддержку бизнеса, развитие добросовестной конкуренции и повышение налоговой культуры.

Напомним, президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам снижения налоговой нагрузки на население и субъекты предпринимательства».

В законе предусмотрен ряд налоговых льгот, направленных на создание благоприятной бизнес-среды, поддержку экономической устойчивости и развитие страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339775/
просмотров: 892
