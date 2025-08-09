10:45
Экономика

Таджикистан увеличил экспорт в Кыргызстан почти в пять раз

Таджикистан увеличил экспорт в Кыргызстан почти в пять раз. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника управления статистики Согдийской области РТ Исомадин Садриддин.

По его данным, за полгода взаимный товарооборот составил около $7 миллионов.

Таджикистан продал соседней стране фрукты, овощи и бахчевые. Импорт вырос до $4,7 миллиона. В структуре закупок Таджикистана лидируют уголь — 9,4 тысячи тонн и макароны — 445 тонн.

Ранее в Министерстве экономики и коммерции КР сообщали, что по состоянию на июнь 2025 года объем товарооборота между двумя странами достиг $2,1 миллиона, что является значительным достижением.

По данным ведомства, экспорт товаров из Кыргызстана в Таджикистан увеличился на $1,4 миллиона, в то время как импорт вырос на $700 тысяч.
