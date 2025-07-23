Администрациям рынков разъяснили изменения в налогообложении

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики провела рабочую встречу с представителями администраций рынков по вопросам изменений в налоговом законодательстве.

В мероприятии приняли участие сотрудники налоговых органов, а также представители администраций таких рынков, как «Дордой», «Мадина», «Кудайберген», «Элитстрой», «Дордой дыйкан», «Азиз» и других.

В ходе совещания участникам были разъяснены изменения и дополнения, вносимые в Налоговый кодекс Кыргызской Республики.

— Исключение ставок 0,1 процента и 1% процент в упрощенной системе налогообложения на основе единого налога. Вместо них установлена единая ставка в размере 0,5 процента при годовом обороте до 50 миллионов сомов.

— Предоставление налогоплательщикам права выбора метода уплаты налога на основе патента. Субъекты, осуществляющие торговую деятельность, смогут уплачивать налог по патенту, исходя из заявленного объема выручки, планируемой к получению в текущем календарном году.

— Запрет субъектам, применяющим общий налоговый режим, включать в налоговые вычеты суммы расходов на приобретение товаров у субъектов, работающих по патенту или в зонах торговли с особым налоговым режимом.

— Ограничение для субъектов, применяющих патент, в части осуществления экспортно-импортных операций.

— Ограничение для субъектов, применяющих особый режим, в части осуществления импортных операций.

Налоговая служба продолжит тесное взаимодействие с предпринимателями для обеспечения прозрачности и эффективности налогового администрирования.