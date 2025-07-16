Абрикосы с Иссык-Куля уходят на экспорт в Россию и Казахстан

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области начался сбор урожая ранних сортов абрикоса, сообщает Минсельхоз.

По его данным, спелые абрикосы в основном экспортируются в Россию и Казахстан.

«Покупатели приезжают на грузовиках и скупают местный урожай по выгодной цене. Местные жители сообщают, что цена на свежеспелые абрикосы колеблется от 30 до 45 сомов. Они говорят, что это выгодная цена для жителей района. В предыдущие годы цена на абрикосы иногда не достигала и 20 сомов. По словам жителя села Ак-Терек, в этом году урожай обильный и покупателей достаточно. Сельчанин добавил, что скоро созреет и медово-сладкий сорт абрикоса «Королева», — отмечают в ведомстве.