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Экономика

Абрикосы с Иссык-Куля уходят на экспорт в Россию и Казахстан

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области начался сбор урожая ранних сортов абрикоса, сообщает Минсельхоз.

По его данным, спелые абрикосы в основном экспортируются в Россию и Казахстан.

«Покупатели приезжают на грузовиках и скупают местный урожай по выгодной цене. Местные жители сообщают, что цена на свежеспелые абрикосы колеблется от 30 до 45 сомов. Они говорят, что это выгодная цена для жителей района. В предыдущие годы цена на абрикосы иногда не достигала и 20 сомов. По словам жителя села Ак-Терек, в этом году урожай обильный и покупателей достаточно. Сельчанин добавил, что скоро созреет и медово-сладкий сорт абрикоса «Королева», — отмечают в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336417/
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