Доллар, евро и российский рубль подорожали к сому. Курс валют на 16 июля

Официальные курсы доллара, евро и российского рубля выросли, казахстанского тенге и китайского юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,77 сома.
Евро
- Официальный курс НБ КР: 102,2028 сома (рост на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,96 сома, продажа — 101,95 сома.
Российский рубль
- Официальный курс НБ КР: 1,1206 сома (рост на 0,31 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,106 сома, продажа — 1,131 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс НБ КР: 0,1663 сома (снижение на 0,3 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1421 сома, продажа — 0,1791 сома.
Китайский юань
- Официальный курс НБ КР: 12,1905 сома (снижение на 0,05 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,5 сома.