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Экономика

Доллар, евро и российский рубль подорожали к сому. Курс валют на 16 июля

Фото из интернета. Российский рубль после резкого падения вновь восстанавливает позиции

Официальные курсы доллара, евро и российского рубля выросли, казахстанского тенге и китайского юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,77 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР: 102,2028 сома (рост на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,96 сома, продажа — 101,95 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР: 1,1206 сома (рост на 0,31 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,106 сома, продажа — 1,131 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс НБ КР: 0,1663 сома (снижение на 0,3 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1421 сома, продажа — 0,1791 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР: 12,1905 сома (снижение на 0,05 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336344/
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