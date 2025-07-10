Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов провел переговоры с генеральным директором государственной корпорации «Китайские железные дороги» Сюде Сунем и заместителем руководителя департамента иностранных инвестиций Национального комитета по развитию и реформам КНР Цзинем Сином.

Стороны обсудили в том числе текущее положение дел в ходе реализации проекта строительства железнодорожной магистрали Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а также затронули вопросы, возникающие на данном этапе.

Ильхом Махкамов предлагает рассмотреть возможность привлечения узбекистанских предприятий к выполнению субподрядных работ в рамках проекта. Он отметил целесообразность использования национальной сырьевой базы и производственного потенциала Узбекистана, что, по его мнению, позволит повысить эффективность реализации проекта и создать дополнительные экономические возможности для местного бизнеса.

Кроме того, с целью стимулирования роста объемов грузоперевозок и активного развития транспортных потоков по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан чиновник рекомендовал придать станции Кашгар статус экспортной, что позволит расширить логистический функционал маршрута и усилить его конкурентные преимущества.

Напомним, проект Китай — Кыргызстан — Узбекистан — строящаяся железнодорожная магистраль общей протяженностью 532,53 километра.

Она соединит железные дороги Китая и Узбекистана через территорию Кыргызстана, а далее через Туркменистан, Иран и Турцию. Цель проекта — связаться с европейской сетью железных дорог в рамках транспортной системы нового Шелкового пути. Маршрут проходит от китайского города Кашгар через КПП Торугарт, долину Арпа (Ферганский хребет), далее через села Кош-Дебе, Макмал, город Джалал-Абад и в Узбекистан.