Порог интенсивности землетрясения для страховых выплат снизят до 5 баллов

Министерство экономики и коммерции предлагает снизить порог интенсивности землетрясения с 6 до 5 баллов в целях повышения эффективности механизма обязательного страхования жилья от стихийных бедствий. Соответствующие поправки в некоторые законодательные акты вынесены на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, практика последних лет показывает, что землетрясения даже средней силы (5 баллов) наносят реальный имущественный ущерб, особенно в районах с плотной застройкой, ветхим жилым фондом и сейсмически нестабильным грунтом.

«Внесение предлагаемого изменения позволит повысить защищенность граждан в случае землетрясений средней интенсивности, улучшить выполнение социальных функций обязательного страхования, а также обеспечить более адекватное регулирование страховых отношений в условиях повышенной сейсмической активности на территории Кыргызской Республики. Снижение минимального уровня интенсивности позволяет повысить устойчивость системы страхования к реальным вызовам и актуализировать подходы к оценке рисков», — говорится в справке-обосновании.

В Минэкономики отмечают, что наглядным примером послужило землетрясение, произошедшее 28 марта 2025 года на территории Таласской области, в результате которого пострадало 46 жилых домов, из которых 34 жилых помещений было застраховано.

Госстрах как единственная страховая организация, занимающаяся страхованием жилья, не смог выплатить страховое возмещение, так как землетрясение было силой 5 баллов и не достигло 6. В таких случаях страховые компании вынуждены отказывать в выплате, заметили в ведомстве.

В связи с этим в целях выплаты страховых возмещений предлагается при землетрясении от 5 баллов и выше, ветре 20 метров в секунду и выше, сильном снегопаде до 150 миллиметров осадков за 12 часов и менее, граде, независимо от его диаметра, выплачивать положенные средства.

В новой редакции предусматривается, что размер и порядок применения франшизы будут определяться кабинетом министров. Это позволит учитывать широкий спектр факторов — от класса строительства до уровня страховых рисков и экономических условий в стране.