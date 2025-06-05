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Экономика

Дебюрократизация станет основой роста экономики Кыргызстана

В Бишкеке состоялся форум по росту и занятости, организованный Министерством экономики и коммерции, Министерством юстиции, Национальным институтом стратегических инициатив при президенте и Всемирным банком. Сообщает пресс-служба Минэкономики.

Мероприятие стало площадкой для обсуждения реформ в сфере государственного управления, бизнеса и занятости. Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков в своем выступлении обозначил дебюрократизацию как ключевой элемент устойчивого экономического роста.

По словам министра, в условиях современной экономики эффективность управления напрямую влияет на конкурентоспособность страны. Он представил шесть приоритетных направлений реформ:

Оптимизация контрольных функций. Число контрольных органов сократится с 17 до 7, по функциональному принципу. Более 500 проверок уже отклонены как избыточные.

Снижение разрешительной нагрузки. Отменены шесть лицензий и два разрешения. Ведется пересмотр всей системы, упрощается документооборот через электронное взаимодействие.

Модернизация ЦОПов. Совместно с Азиатским банком развития начата цифровизация центров обслуживания предпринимателей.

Упрощение нормативной среды. Пересматриваются методы анализа регулирующего воздействия для повышения прозрачности и скорости принятия решений.

Цифровизация. Внедрение электронных сервисов позволяет сократить сроки предоставления услуг и снизить коррупционные риски.

Поддержка инвесторов. Министерство активно устраняет барьеры по обращениям бизнеса через инвестсовет при кабмине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331694/
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