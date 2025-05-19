Сертификат о резидентстве теперь доступен онлайн

ГУ «Салык Сервис» при ГНС информирует: теперь сертификат о налоговом резидентстве можно оформить онлайн через «личный кабинет налогоплательщика». Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Салык Сервис» при ГНС КР.

По ее данным, это нововведение значительно упростило процесс получения документа, который ранее требовал личного визита в налоговый орган.

Сертификат подтверждает, что физическое или юридическое лицо платит налоги на территории Кыргызстана. Он предоставляет право на освобождение от двойного налогообложения при ведении деятельности за рубежом, а также при взаимодействии с иностранными гражданами, проживающими и работающими в Кыргызстане.

Документ признается налоговыми органами в 36 странах в рамках действующих международных соглашений.

Для его получения достаточно авторизоваться в «личном кабинете» и подать электронное заявление. Процесс подачи занимает всего несколько минут: система автоматически заполняет часть данных, пользователю остается лишь проверить информацию и внести недостающие сведения.

После подачи заявление поступает на обработку, и в течение 10 рабочих дней готовый сертификат будет доступен для скачивания. Документ содержит QR-код, подтверждающий его подлинность и упрощающий проверку.

Переход на удаленный формат оформления — это шаг к повышению доступности и цифровой трансформации госуслуг.