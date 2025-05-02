Казахстан и Узбекистан лидируют в экспорте лекарственного сырья в Китай

Казахстан и Узбекистан названы лидерами по экспорту лекарственного сырья в Китай согласно данным агентства «Синьхуа».

Уточняется, что за первый квартал 2025 года через КПП «Хоргос» Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в страну импортировали 3 тысячи тонн сырья для традиционной китайской медицины.

Среди китайских фармацевтических предприятий популярен лакричный корень из Центральной Азии. С начала 2025 года одна из логистических компаний импортировала более 950 тонн этого сырья.

В марте 2025 года в Синьцзяне заработала платформа для торговли лекарственным сырьем, которая обеспечивает беспрепятственные каналы импорта и экспорта между СУАР, странами Центральной Азии.