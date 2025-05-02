15:34
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Экономика

Казахстан и Узбекистан лидируют в экспорте лекарственного сырья в Китай

Казахстан и Узбекистан названы лидерами по экспорту лекарственного сырья в Китай согласно данным агентства «Синьхуа».

Уточняется, что за первый квартал 2025 года через КПП «Хоргос» Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в страну импортировали 3 тысячи тонн сырья для традиционной китайской медицины.

Среди китайских фармацевтических предприятий популярен лакричный корень из Центральной Азии. С начала 2025 года одна из логистических компаний импортировала более 950 тонн этого сырья.

В марте 2025 года в Синьцзяне заработала платформа для торговли лекарственным сырьем, которая обеспечивает беспрепятственные каналы импорта и экспорта между СУАР, странами Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328109/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
В КНР опубликована белая книга по профилактике и отслеживанию COVID-19
Китай подготовил список американских товаров, которые освободит от пошлин
Дефицит финансирования в системе здравоохранения обозначили в Минздраве КР
В Китае на популярной онлайн-платформе продают кыргызские сомы
Пункты пропуска на границе с Китаем будут временно закрыты
Китай захватил спорный риф в Южно-Китайском море и развернул свой флаг
Создание медгородка. Глава Минздрава обсудил вопрос в Китае
В Алматы проходит встреча глав МИД в формате «Центральная Азия — Китай»
Пункты пропуска на границе с Китаем будут временно закрыты
Торговая война. Центральная Азия между молотом и наковальней
Популярные новости
Длинные выходные. Как за&nbsp;праздники не&nbsp;остаться без штанов, но&nbsp;при этом отдохнуть Длинные выходные. Как за праздники не остаться без штанов, но при этом отдохнуть
Кабмин утвердил новые тарифы на&nbsp;электроэнергию. Сколько будет платить бизнес Кабмин утвердил новые тарифы на электроэнергию. Сколько будет платить бизнес
Коррекция тарифов на&nbsp;электричество будет производиться каждый год&nbsp;&mdash; Минэнерго Коррекция тарифов на электричество будет производиться каждый год — Минэнерго
Доллар и&nbsp;рубль выросли. Курс валют на&nbsp;28&nbsp;апреля Доллар и рубль выросли. Курс валют на 28 апреля
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
2 мая, пятница
15:17
В Кыргызстане прекратила работу радиостанция «Марал» В Кыргызстане прекратила работу радиостанция «Марал»
15:11
Казахстан и Узбекистан лидируют в экспорте лекарственного сырья в Китай
14:41
Ремонт дорог в Бишкеке: закрывается еще один участок улицы Шабдана Баатыра
14:36
Паровоз-аттракцион сбил парня в Бишкеке: начата доследственная проверка
14:27
80-летие Победы. Курсантам военного лицея показали фильм «Материнское поле»