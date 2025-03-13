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Экономика

Объем денежных переводов в Кыргызстан в январе составил более $215 миллионов

Объем денежных переводов в Кыргызстан в январе 2025 года составил $215 миллионов 300 тысяч. Такие данные предоставил Национальный банк.

По данным регулятора, основной поток средств традиционно приходится на страны СНГ — $203 миллиона 700 тысяч. Из других государств в КР перевели $11 миллионов 500 тысяч.

Объем денежных переводов, отправленных из Кыргызстана, составил $22 миллиона 900 тысяч. Из этой суммы в страны Содружества переведено $19 миллионов 800 тысяч, в другие страны — $3 миллиона 100 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322733/
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