Цифра дня. 42,587 миллиона сомов заработала Ветеринарная служба с начала года

С начала 2025 года на специальный счет Ветеринарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поступило 42 миллиона 587,3 тысячи сомов от государственных услуг. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, из этой суммы направлено:

на заработную плату — 22 миллиона 183,7 тысячи сомов;

выплаты в Социальный фонд — 3 миллиона 826,7 тысячи сомов;

на подоходный налог — 2 миллиона 218,4 тысячи сомов.

Отметим, что план Ветеринарной службы на 2025 год по поступлениям на специальный счет составляет 200 миллионов 983,5 тысячи сомов.