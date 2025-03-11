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Экономика

Цифра дня. 42,587 миллиона сомов заработала Ветеринарная служба с начала года

С начала 2025 года на специальный счет Ветеринарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поступило 42 миллиона 587,3 тысячи сомов от государственных услуг. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, из этой суммы направлено:

  • на заработную плату — 22 миллиона 183,7 тысячи сомов;

  • выплаты в Социальный фонд — 3 миллиона 826,7 тысячи сомов;

  • на подоходный налог — 2 миллиона 218,4 тысячи сомов.

Отметим, что план Ветеринарной службы на 2025 год по поступлениям на специальный счет составляет 200 миллионов 983,5 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322360/
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