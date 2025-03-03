Дональд Трамп анонсировал создание криптовалютного резерва США. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

В состав крипторезерва войдут токены Ripple (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA), а также биткоин (BTC) и Ethereum. Спустя несколько часов после поста Дональда Трампа цены на эти криптовалюты увеличились на 10-35 процентов.



«Этот шаг сигнализирует о переходе к активному участию правительства США в криптоэкономике. Он имеет потенциал обеспечить большую ясность регулирования и укрепить лидерство США в рамках инноваций в области цифровых активов», — цитирует агентство Reuters главу американского подразделения 21Shares Федерико Брокате.

Напомним, представители криптоиндустрии в США поддержали Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании. После вступления в должность Трамп начал активно поддерживать их политические приоритеты. При экс-президенте Джо Байдене регулирующие органы ужесточили контроль над отраслью, пытаясь защитить американцев от мошенничества и отмывания денег. После инаугурации Дональда Трампа Комиссия по ценным бумагам и биржам США прекратила расследования в отношении нескольких криптовалютных компаний и отозвала иск против Coinbase — крупнейшей криптовалютной биржи в Америке, которую обвиняли в работе в качестве незарегистрированного брокера.