ГНС интегрирует учетные системы с ЭТТН и ЭСФ: что это значит для бизнеса

В Налоговой службе прошло рабочее совещание, посвященное вопросам интеграции электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН) и электронного счета-фактуры (ЭСФ) с учетными системами, используемыми бизнесом.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков, сотрудники ведомства и представители компаний-разработчиков учетного ПО. Участники встречи рассмотрели технические аспекты интеграции, сроки реализации проекта, а также организационные сложности.

Кубанычбек Ысабеков подчеркнул, что API-интеграция является важным инструментом для оптимизации учета и документооборота. По его словам, такое решение сократит время обработки данных, минимизирует ошибки и обеспечит актуальность информации.

«Интеграция данных систем улучшит взаимодействие бизнеса с налоговыми органами и повысит прозрачность бизнес-процессов», — отметил чиновник, добавив, что успешная реализация проекта требует тесного сотрудничества государственных структур, разработчиков и предпринимательского сообщества.

Налоговая служба призвала организации, работающие с учетными системами, присоединиться к процессу интеграции с ЭТТН и ЭСФ.