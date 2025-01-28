22:15
USD 87.45
EUR 91.18
RUB 0.90
Экономика

ГНС интегрирует учетные системы с ЭТТН и ЭСФ: что это значит для бизнеса

В Налоговой службе прошло рабочее совещание, посвященное вопросам интеграции электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН) и электронного счета-фактуры (ЭСФ) с учетными системами, используемыми бизнесом.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков, сотрудники ведомства и представители компаний-разработчиков учетного ПО. Участники встречи рассмотрели технические аспекты интеграции, сроки реализации проекта, а также организационные сложности.

Кубанычбек Ысабеков подчеркнул, что API-интеграция является важным инструментом для оптимизации учета и документооборота. По его словам, такое решение сократит время обработки данных, минимизирует ошибки и обеспечит актуальность информации.

«Интеграция данных систем улучшит взаимодействие бизнеса с налоговыми органами и повысит прозрачность бизнес-процессов», — отметил чиновник, добавив, что успешная реализация проекта требует тесного сотрудничества государственных структур, разработчиков и предпринимательского сообщества.

Налоговая служба призвала организации, работающие с учетными системами, присоединиться к процессу интеграции с ЭТТН и ЭСФ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318201/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Бюрократия и потеря товарооборота. Бизнесмены и власть обсудили проблему ЭТТН
Упрощенное внедрение ЭТТН: что предлагает Министерство экономики и коммерции
Захлебнулись в бумагах. Внедрение системы ЭТТН обсудили бизнес и чиновники
Перераспределение функций в ГНС: централизованных выездных проверок не будет
Инспектор ГНС задержан при получении взятки в 500 тысяч сомов
Налоговая амнистия. Как на это отреагировал бизнес
Эпоха удаленной работы подходит к концу: бизнес возвращает сотрудников в офисы
Минэкономики хочет упростить выход хозсубъектов на фондовый рынок
Алмамбет Шыкмаматов пообещал обучить всех сотрудников Налоговой службы
ГНС планирует внедрить бесплатных налоговых консультантов
Популярные новости
Рубль подорожал, доллар немного подешевел. Курсы валюты на&nbsp;24&nbsp;января Рубль подорожал, доллар немного подешевел. Курсы валюты на 24 января
Все валюты подорожали относительно сома, кроме рубля. Курсы на&nbsp;27&nbsp;января Все валюты подорожали относительно сома, кроме рубля. Курсы на 27 января
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;27&nbsp;января Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 января
Для кыргызстанцев мясо оказалось самым недоступным среди стран ЕАЭС Для кыргызстанцев мясо оказалось самым недоступным среди стран ЕАЭС
Бизнес
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с&nbsp;работой &laquo;Джеруя&raquo; Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров
O!Bank получил три награды от&nbsp;Межбанковского процессингового центра O!Bank получил три награды от Межбанковского процессингового центра
MBANK&nbsp;&mdash; лидер года в&nbsp;платежных технологиях по&nbsp;версии ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
28 января, вторник
22:15
Министр труда и посол Великобритании обсудили упрощение виз для мигрантов Министр труда и посол Великобритании обсудили упрощение...
22:00
Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
21:44
ГНС интегрирует учетные системы с ЭТТН и ЭСФ: что это значит для бизнеса
21:30
В Сети обсуждают первое официальное фото супруги президента США Мелании Трамп
21:15
В Казахстане за нападение на медиков введут уголовную ответственность