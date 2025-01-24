Армению заинтересовал значительный экономический рост Кыргызстана

Армения намерена изучить опыт КР, который за последний год показал значительный экономический рост. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил на совместном брифинге со своим кыргызстанским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Фото пресс-службы МИД Армении. Совместный брифинг глав МИД Кыргызстана и Армении в Ереване

По его словам, потенциал торгово-экономических связей между двумя странами используется лишь частично, и его необходимо развивать.

«В наших двусторонних отношениях, как и в любых двусторонних отношениях, конечно, существенную роль играют экономические отношения и товарооборот. Здесь мы должны признать, что потенциал товарооборота в реальности гораздо больше, чем тот, который есть сейчас, и у нас есть планы как по увеличению объемов товарооборота и углублению экономических связей, так и по взаимному обучению, использованию экономических успехов друг друга, которые, безусловно, в случае с Кыргызстаном за последний год были очень впечатляющими. Армения, конечно, готова поделиться своими возможностями, в том числе некоторыми шагами в сфере инновационных технологий и цифровой повестки», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его мнению, что касается экономического сотрудничества, существенную роль могут сыграть и значительно изменить ситуацию новые логистические проекты.

«Как и весь мир, как Кыргызстан, так и Армения прилагают новые усилия, чтобы стать частью крупных логистических сетей. В этом смысле очень важен, примечателен и интересен наш правительственный проект «Перекресток мира», который я представил коллеге», — добавил Арарат Мирзоян.

Торговый оборот между Арменией и КР, который несколько лет назад не достигал и $1 миллиона, за последние годы значительно вырос. В январе — ноябре 2023-го он составил около $27,4 миллиона, в 2024 году — $13,7 миллиона (итоги года пока не подведены).

Основу торговли составляют ювелирные изделия, лекарства и коньяк.