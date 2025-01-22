10:54
USD 87.45
EUR 90.89
RUB 0.89
Экономика

Сколько километров дорог заасфальтировали в 2024 году, рассказали в Минтрансе

В 2024 году Министерство транспорта и коммуникаций отремонтировало более 1 тысячи километров дорог, из них 802 километра были асфальтированы. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что завершено строительство и введены в эксплуатацию 17 мостов. За счет государственного бюджета ведется строительство дорог Балыкчи — Боконбаево — Каракол, Нарын — Баетов, Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка, Ош — Баткен — Раззаков и других приоритетных объектов. Начаты работы по строительству дороги международного значения Барскоон — Уч-Турфан — Аксу, завершено строительство 58 километров временной дороги.

Также, по поручению президента, начато строительство дороги к самому отдаленному селу Кыргызстана — Зардалы.

В целях развития туристической отрасли министерство улучшило состояние дорог, ведущих к туристическим объектам. В частности отремонтированы дороги к горнолыжной базе «Каракол», ореховому лесу Арстанбап, озеру Сары-Челек, пансионатам на берегу озера Иссык-Куль, а также к оздоровительным центрам «Теплые ключи» и «Иссык-Ата» в Чуйской области. Кроме того, в рамках программы развития внутреннего туризма построены и введены в эксплуатацию центры обслуживания туристов в Балыкчи, Боконбаево, Тосоре, Теплоключенке и Тюпе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317516/
просмотров: 2035
Версия для печати
Материалы по теме
Объездная дорога вокруг Бишкека и ремонт Суусамырской трассы: планы Минтранса
В Кыргызстане отремонтировано 149 километров дорог по инвестиционным проектам
Международные перевозки принесли в бюджет страны почти 399 миллионов сомов
Альтернативную дорогу север — юг откроют в апреле этого года
Мэрия Бишкека отчиталась о строительстве дороги в восточной части города
Глава Минтранса отчитался, сколько дорог отремонтировали в Кыргызстане
Нарушения на 5,7 миллиарда сомов в Минтрансе. Комментарий ведомства
Долг Минтранса предпринимателю дорожный фонд потратил на зарплаты сотрудников
В Минтрансе выявили финансовые нарушения на более 5,7 миллиарда сомов
Дороги плавятся в жару. Депутат предлагает ввести европейские стандарты
Популярные новости
Сом подешевел почти ко&nbsp;всем основным валютам. Курсы на&nbsp;23&nbsp;января Сом подешевел почти ко всем основным валютам. Курсы на 23 января
Евро, тенге, российский рубль и&nbsp;юань подорожали. Курсы валюты на&nbsp;22&nbsp;января Евро, тенге, российский рубль и юань подорожали. Курсы валюты на 22 января
Упрощенное внедрение ЭТТН: что предлагает Министерство экономики и&nbsp;коммерции Упрощенное внедрение ЭТТН: что предлагает Министерство экономики и коммерции
Нацстатком озвучил уровень прожиточного минимума в&nbsp;Кыргызстане Нацстатком озвучил уровень прожиточного минимума в Кыргызстане
Бизнес
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
&laquo;Элдик Банк&raquo;: доступное жилье через накопительную ипотеку «Элдик Банк»: доступное жилье через накопительную ипотеку
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
24 января, пятница
10:39
Армению заинтересовал значительный экономический рост Кыргызстана Армению заинтересовал значительный экономический рост К...
10:35
Новый мэр раскритиковал качество построенного муниципального рынка в Оше
10:17
В Липецкой области России в авто кыргызстанца нашли 300 граммов клефедрона
10:00
Сборную Кыргызстана оценили в 8 миллионов евро. Кто самый дорогой игрок?
09:45
На посту «Сосновка» сняли ограничения для большегрузов