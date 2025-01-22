Сколько километров дорог заасфальтировали в 2024 году, рассказали в Минтрансе

В 2024 году Министерство транспорта и коммуникаций отремонтировало более 1 тысячи километров дорог, из них 802 километра были асфальтированы. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что завершено строительство и введены в эксплуатацию 17 мостов. За счет государственного бюджета ведется строительство дорог Балыкчи — Боконбаево — Каракол, Нарын — Баетов, Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка, Ош — Баткен — Раззаков и других приоритетных объектов. Начаты работы по строительству дороги международного значения Барскоон — Уч-Турфан — Аксу, завершено строительство 58 километров временной дороги.

Также, по поручению президента, начато строительство дороги к самому отдаленному селу Кыргызстана — Зардалы.

В целях развития туристической отрасли министерство улучшило состояние дорог, ведущих к туристическим объектам. В частности отремонтированы дороги к горнолыжной базе «Каракол», ореховому лесу Арстанбап, озеру Сары-Челек, пансионатам на берегу озера Иссык-Куль, а также к оздоровительным центрам «Теплые ключи» и «Иссык-Ата» в Чуйской области. Кроме того, в рамках программы развития внутреннего туризма построены и введены в эксплуатацию центры обслуживания туристов в Балыкчи, Боконбаево, Тосоре, Теплоключенке и Тюпе.