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Экономика

Сбор налога на доходы золотодобывающих компаний составил более 12,5 миллиарда

Поступления от налога на доходы золотодобывающих компаний составили более 12,5 миллиарда сомов. Такие данные содержаться в цифрах Министерства финансов.

Уточняется, что по итогам 10 месяцев 2024 года сбор этого вида налога составил 12 миллиардов 619,1 миллиона сомов. Отметим, что в прогноз финансисты закладывали 11 миллиардов 707,5 миллиона сомов. То есть сбор перевыполнен на 911,6 миллиона сомов и составил 107,8 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 3 миллиарда 829,9 миллиона сомов.

Ранее сообщалось, что в январе — октябре 2024-го Кыргызстан экспортировал 13 миллионов 836,6 тысячи граммов золота (13,83 тонны) в Китай, ОАЭ, Великобританию и Швейцарию. 

Сумма общего экспорта драгметалла составила 91 миллиард 884 миллиона 391,9 тысячи сомов, что эквивалентно $1 миллиарду 64 миллионам 425,5 тысячи.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315008/
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