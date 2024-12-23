Сбор налога на доходы золотодобывающих компаний составил более 12,5 миллиарда

Поступления от налога на доходы золотодобывающих компаний составили более 12,5 миллиарда сомов. Такие данные содержаться в цифрах Министерства финансов.

Уточняется, что по итогам 10 месяцев 2024 года сбор этого вида налога составил 12 миллиардов 619,1 миллиона сомов. Отметим, что в прогноз финансисты закладывали 11 миллиардов 707,5 миллиона сомов. То есть сбор перевыполнен на 911,6 миллиона сомов и составил 107,8 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 3 миллиарда 829,9 миллиона сомов.

Ранее сообщалось, что в январе — октябре 2024-го Кыргызстан экспортировал 13 миллионов 836,6 тысячи граммов золота (13,83 тонны) в Китай, ОАЭ, Великобританию и Швейцарию.

Сумма общего экспорта драгметалла составила 91 миллиард 884 миллиона 391,9 тысячи сомов, что эквивалентно $1 миллиарду 64 миллионам 425,5 тысячи.