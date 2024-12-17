За девять месяцев Китай инвестировал в Кыргызстан $221 миллион

В ходе кыргызско-китайской консультативной встречи заместитель директора Национального агентства по инвестициям Дамирбек Бикулов рассказал, сколько КНР инвестировала в 2024-м. Об этом сообщили в ведомстве.

В течение первых девяти месяцев текущего года объем прямых китайских инвестиций в Кыргызстан составил $221,5 миллиона.

«Также важно отметить, что железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан станет наиболее кратким маршрутом на мировой рынок, связывая Восток и Запад через маршрут КНР — Западная Азия — Европа, проходя через КР. Это изменит структуру евразийской транспортной сети и в перспективе будет символизировать возрождение Великого шелкового пути», — сказал Дамирбек Бикулов.

В свою очередь китайские предприниматели выразили заинтересованность в инвестиционных возможностях Кыргызстана и подтвердили намерение укрепить двусторонние отношения и повысить уровень взаимодействия между двумя странами.