Могли бы больше. В 2019 году в Кыргызстане реализовано семь инвестпроектов

В Кыргызстане в 2019-м было реализовано семь инвестиционных проектов на $63,93 миллиона. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Адилбек уулу Шумкарбек.

По его словам, благодаря этим проектам созданы 987 рабочих мест. Кроме того, реализовано восемь экспортных контрактов на $24,1 миллиона. В основном речь шла о поставках сельскохозяйственной продукции.

«В прошлом году в стране была разработана «Инвестиционная карта», куда уже внесено 110 инвестиционных предложений. Проведены 20 бизнес-форумов, 5 роуд-шоу и 10 мероприятий по продвижению экспорта», — подчеркнул Адилбек уулу Шумкарбек.