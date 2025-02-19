В Кыргызстане подписано соглашение о государственно-частном партнерстве «Трансевразийский маршрут», предусматривающее инвестиции в размере $3 миллиардов.

Сегодня документ подписали Национальное агентство по инвестициям КР, госпредприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» и консорциум All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC.

Фото Нацагентства по инвестициям КР

Как отметил директор Нацагентства по инвестициям Талантбек Иманов, проект станет важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры страны.

«Общая сумма инвестиций составляет порядка $3 миллиардов. Это позволит не только создать новые рабочие места, но и значительно улучшить транспортную сеть, обеспечив экономическую выгоду для республики в долгосрочной перспективе», — заявил он.

Проект предусматривает строительство железнодорожного маршрута Макмал — Каракол, что укрепит транспортные связи Кыргызстана с соседними странами и повысит конкурентоспособность национальной экономики.

Отметим, что накануне кабинет министров принял постановление, одобряющее реализацию проекта ГЧП по развитию внутренней сети железных дорог «Трансевразийский маршрут».

Что известно о консорциуме?

All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC (AARG) — международный консорциум, созданный в ноябре 2022 года. Он объединяет ведущие компании в области проектирования, инженерии, строительства и управления железнодорожной инфраструктурой.

По данным сайта AARG, консорциум реализовал более 3 тысяч железнодорожных проектов по всему миру, спроектировал около 2 тысяч километров путей и участвовал в строительстве и модернизации магистральных линий, станций и интермодальных объектов. Участвовал в более чем 200 крупных капитальных проектах железных дорог первой категории. География проектов охватывает Африку, США, Канаду, Европу и Австралию.

За последние пять лет оборот AARG превысил $19,7 миллиарда, а операционный денежный поток составил около $2 миллиардов.