Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменных бюро

Национальный банк Кыргызской Республики временно приостановил действие лицензий двух обменных бюро за нарушение законодательства и нормативных актов. Об этом сообщили в регуляторе.
Ограничения будут действовать до 11 декабря 2024 года включительно.
В список попали:
- обменное бюро «Динар и Ко» (лицензия № 6516 от 14 апреля 2023-го), расположенное в Бишкеке по адресу: улица Абдрахманова, 170в;
- обменное бюро «Мани КЭШ» (лицензия № 6448 от 13 января 2023 года), находящееся по адресу: улица Абдрахманова, 129, помещение № 5.