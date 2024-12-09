Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменных бюро

Национальный банк Кыргызской Республики временно приостановил действие лицензий двух обменных бюро за нарушение законодательства и нормативных актов. Об этом сообщили в регуляторе.

Ограничения будут действовать до 11 декабря 2024 года включительно.

В список попали: