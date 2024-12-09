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Экономика

Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменных бюро

Национальный банк Кыргызской Республики временно приостановил действие лицензий двух обменных бюро за нарушение законодательства и нормативных актов. Об этом сообщили в регуляторе.

Ограничения будут действовать до 11 декабря 2024 года включительно.

В список попали:

  • обменное бюро «Динар и Ко» (лицензия № 6516 от 14 апреля 2023-го), расположенное в Бишкеке по адресу: улица Абдрахманова, 170в;
  • обменное бюро «Мани КЭШ» (лицензия № 6448 от 13 января 2023 года), находящееся по адресу: улица Абдрахманова, 129, помещение № 5.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313523/
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