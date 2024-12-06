В рейтинге «Глобальный инновационный индекс» Кыргызстан поднялся на семь позиций. Об этом стало известно на пленарном заседании XII международного форума «Антиконтрафакт-2024», который проходит в Астане.

Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов рассказал об особенностях защиты интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом союзе. Он подчеркнул, что защита прав на объекты интеллектуальной собственности является одним из приоритетных направлений деятельности ЕЭК.

В этом году комиссия совместно со странами союза разработала два проекта международных договоров: соглашение о согласованных подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете и соглашение о сервисе, позволяющем осуществлять поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в государствах — членах ЕАЭС.

Помимо этого, подготовлен аналитический обзор в сфере интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС за 2019-2023 годы. Обзор содержит информацию о прогрессивной международной правоприменительной практике и результаты совершенствования законодательства государств объединения в сфере интеллектуальной собственности, а также сведения об их показателях в рейтинге Глобального инновационного индекса (ГИИ) и развитии сети центров поддержки технологий и инноваций стран евразийской «пятерки».

Согласно документу, в 2023-м Армения в рейтинге ГИИ поднялась на девять мест и заняла 63-ю строчку, Кыргызстан поднялся на семь мест и занял 99-ю строчку, Казахстан поднялся на три позиции, заняв 78-е место.

По словам Бахыта Султанова, за прошедшие пять лет в ЕАЭС выявлено свыше 46 тысяч нарушений в сфере интеллектуальной собственности, изъято более 60 миллионов контрафактных товаров. Он подчеркнул, что среди контрафактных товаров больше всего одежды, обуви, игр и игрушек, запчастей для автомобилей, продуктов питания, алкоголя, бытовой техники и электроники.

Говоря о мерах, принимаемых комиссией и государствами ЕАЭС для противодействия распространению контрафактной продукции на внутреннем рынке союза, министр ЕЭК отметил, что уделяется значительное внимание защите интересов потребителей и безопасности товаров.

Глобальный инновационный индекс (ГИИ) — это рейтинг, который составляется на основе 81 индикатора, охватывающего потенциал, результативность и рамочные условия инновационной деятельности. Он публикуется с 2007 года и предоставляет возможность оценки эффективности механизмов инновационной деятельности государств.

Лидером ГИИ-2023 является Швейцария. За ней следуют Швеция, США, Великобритания, Сингапур и Нидерланды.