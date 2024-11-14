Рубль и евро подешевели, тенге и юань подорожали. Доллар стабилен

Официальные курсы евро и российского рубля снизились, тенге и юаня — повысились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,11 сома, продают по 86,56 сома. Номинальный курс Нацбанка — 86,2 сома (без изменений).
Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,63 сома, продают по 91,63 сома. Официальный курс — 91,4798 сома (снижение — 0,18 процента).
Российский рубль немного подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,867 сома, продают по 0,892 сома. Курс НБ КР — 0,8788 сома (снижение — 0,4 процента).
Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1211 сома, продают по 0,1891 сома. Официальный курс — 0,1752 сома (рост — 0,63 процента).
Китайский юань также подорожал. В среднем его покупают по 12,15 сома, продают по 13,1 сома. Официальный курс — 11,942 сома (рост — 0,24 процента).
-
Нацбанк провел очередную валютную интервенцию 6 ноября, продав на валютном рынке $62,4 миллиона.
-
С начала 2024 года он провел 21 валютную интервенцию: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 8 — по продаже на общую сумму $321 миллион 950 тысяч.