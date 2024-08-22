Фото из интернета. Российский рубль на этой неделе стабильно дешевеет относительно сома

За последние сутки официальные курсы доллара и российского рубля снизились. Евро и тенге вновь подорожали. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 85,5 сома, продают — по 86 сомов. Номинальный курс Национального банка — 85,6089 сома (снижение — 0,07 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 94,57 сома, продают — по 95,55 сома. Официальный курс — 95,1843 сома (рост — 0,28 процента).

Российский рубль за последние сутки подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,92 сома, продают — по 0,962 сома. Курс Национального банка — 0,9364 сома (падение — 1,56 процента).

Курс казахского тенге за сутки вырос. Сегодня его покупают по 0,1234 сома, продают — по 0,195 сома. Официальный курс — 0,1801 сома (рост — 0,28 процента).

Национальный банк уже дважды в августе выходил на валютный рынок с интервенциями и продал в общем $111,45 миллиона. До этого он несколько месяцев только скупал доллары.

С начала 2024 года Нацбанк провел шестнадцать валютных интервенций. Двенадцать раз НБ КР покупал валюту, изъяв с рынка $347,35 миллиона. Пять раз доллары он продавал — всего $149,95 миллиона.