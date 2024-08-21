Доллар и рубль подешевели относительно сома. Евро и тенге подорожали

Фото из интернета. Доллар после недельного роста стабилизировался, самой нестабильной валютой остается российский рубль

За последние сутки официальные курсы доллара и российского рубля снизились. Евро и тенге подорожали. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 85,62 сома, продают по 86,11 сома. Номинальный курс Нацбанка — 85,6762 сома (снижение — 0,03 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 94,34 сома, продают по 95,31 сома. Официальный курс — 94,921 сома (рост — 0,35 процента).

Российский рубль за последние сутки подешевел. Сегодня в столице его покупают по 0,922 сома, продают по 0,963 сома. Курс НБ КР — 0,9512 сома (падение — 0,77 процента).

Курс казахского тенге за сутки вырос. Сегодня его покупают по 0,1233 сома, продают по 0,1932 сома. Официальный курс — 0,1796 сома (рост — 0,34 процента).

Национальный банк уже дважды в августе выходил на валютный рынок с интервенциями и продал в общем $111,45 миллиона. До этого он несколько месяцев только скупал доллары.

С начала 2024 года Нацбанк провел 16 валютных интервенций. Двенадцать раз он покупал валюту, изъяв с рынка $347,35 миллиона. Пять раз доллары продавал — всего $149,95 миллиона.