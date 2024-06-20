Башкортостан почти втрое увеличил экспорт лошадей в Кыргызстан и Казахстан, сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по региону.

Уточняется, что с 9 января по 10 июня 2024 года надзорное ведомство проконтролировало в республике 48 партий лошадей, подготовленных для отправки в страны Таможенного союза.

«Общее количество лошадей, досмотренных и оформленных специалистами отдела ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте для экспорта в Казахстан и Киргизию, за пять месяцев текущего года составило 830 голов, — констатировали в управлении Россельхознадзора. — Отметим, высокий спрос на продукцию коневодства в Казахстане и Киргизии стимулирует интенсивное развитие этой традиционной для Башкирии отрасли животноводства. Об этом говорят и цифры последних лет. Так, в 2023 году из Башкирии в страны ЕАЭС были экспортированы 308 лошадей».

Перед экспортом лошади в период карантина прошли все необходимые лабораторные испытания в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории и аккредитованных лабораториях.

По данным издания, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020-м.