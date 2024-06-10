На проект Digital CASA у Всемирного банка возьмут дополнительный кредит

Министерство цифрового развития дополнительно получит на проект Digital CASA у Международной ассоциации развития (Всемирный банк) $7 миллионов. Ратификация соглашения одобрена комитетом Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции во втором чтении.

По словам заместителя министра цифрового развития Замирбека Кожомуратова, МАР предоставит беспроцентный кредит на 50 лет с 10-летним льготным периодом.

Он рассказал, что необходимость искать дополнительное финансирование проекта возникла из-за того, что проект написали в 2021 году, но с тех пор потребности и требования растут.

Отметим, дофинансирование понадобилось на реализацию второго компонента проекта, который включает в себя создание государственного облачного хранилища.

Это платформа, которая объединит информационные ресурсы всех госорганов в единый центр хранения и обработки данных. Она позволит предоставлять гражданам государственные услуги безопасно и бесперебойно.

Добавим, стоимость всего проекта составляет $50 миллионов, половину из которых Всемирный банк предоставляет в виде гранта.