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Экономика

Внешний долг Кыргызстана, по последним данным, составляет $4,6 миллиарда

По итогам января 2024 года государственный долг Кыргызстана (внешний и внутренний) составил $6 миллиардов 270,5 миллиона (560 миллиардов 81,34 миллиона сомов). Такие данные приводит Министерство финансов.

Как отмечается, $4 миллиарда 627,07 миллиона (413 миллиардов 289,45 миллиона сомов) — внешний долг, $1 миллиард 643,44 миллиона (146 миллиардов 791,9 миллиона сомов) — внутренний.

По итогам января 2024 года государственный долг составил 44,5 процента к уточненному прогнозному ВВП.

Больше половины (53,6 процента) внешнего долга составляют многосторонние займы КР — $2 миллиарда 480,63 миллиона. Еще $2 миллиарда 79,5 миллиона (44,9 процента внешнего долга) страна должна в рамках двусторонних льготных кредитов. Из них 36,9 процента внешнего долга республики занимает задолженность Экспортно-импортному банку Китая, которая по итогам января 2024 года составила $1 миллиард 707,71 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294589/
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