Отключение карт «Мир». Что происходит и как теперь делать переводы

Платежная система Кыргызстана прекратила обслуживание карт «Мир». Решение приняло ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ») — оператор национальной платежной системы «Элкарт».

Редакция 24.kg собрала все, что известно на данный момент об отключении «Мира», и выяснила, как теперь проводить платежи с Россией.

Почему отключили «Мир»

для избежания риска вторичных санкций со стороны США;

для обеспечения бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт»;

для поддержки действующих взаимоотношений со всеми поставщиками программного обеспечения, международными партнерами и участниками системы, для которых ЗАО «МПЦ» выступает как процессинговый центр.

Обслуживание карт российской платежной системы прекратили по трем причинам:

23 февраля 2024 года OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами) ввело санкции против национальной системы платежных карт (НСПК) России, оператора карты «Мир».

От обслуживания карт «Мир» отказались также Казахстан и Армения.

Что говорят власти

Латвийская компания прислала письмо, что в случае неприостановления действий с картой «Мир» она отключит МПЦ.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, отвечая на вопросы депутатов по поводу отключения платежной системы «Мир», заявил, что такое развитие событий было ожидаемым. Он признал, что у Межбанковского процессингового центра (МПЦ) программное обеспечение и обслуживание ведет латвийская компания.

«Поэтому мы сейчас временно приостановили работу системы. У нас есть ряд механизмов и мероприятий, которые нельзя здесь озвучивать. Мы находимся в едином экономическом пространстве. $2,5 миллиарда ежегодно от мигрантов получаем. Об этом известно нашим западным партнерам. В апреле у меня будет ряд встреч в Вашингтоне, я постараюсь объяснить ситуацию, что мы не можем полностью прекратить торгово-экономические отношения с Россией. К сожалению, компании, попавшие под санкции, несут угрозу нашей денежно-кредитной системе. Здесь мы должны осторожно действовать. В рамках ЕАЭС будем думать, что дальше делать», — рассказал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Что говорит Нацбанк

В Национальном банке отмечают, что по закону не могут вмешиваться в деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Нацбанку, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Поэтому ЗАО «Межбанковский процессинговый центр», коммерческие банки и платежные организации страны с учетом оценки рисков самостоятельно принимают решение по подключению/отключению обслуживания карт «Мир».

Какие услуги отключены

обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах);

переводы с карты на карты;

электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.

На сегодня по картам «Мир» недоступны следующие услуги:

Как повлияет на интернет-банкинг

На работе интернет и мобильного банкинга внутри страны прекращение работы с системой «Мир» не скажется. Коммерческие банки Кыргызстана — самостоятельные субъекты.

До отключения операции по картам «Мир» занимали всего 5 процентов от всех транзакций национальной системы «Элкарт».

На территории Кыргызстана банковские карты НПС «Элкарт» по-прежнему обслуживают во всех банковских устройствах без ограничений.

Как переводить и получать деньги

Прекращение обслуживания карт «Мир» не означает, что теперь станет невозможно переводить деньги из России или в РФ.

«Сохраняется возможность осуществления денежных переводов из КР в РФ и наоборот с использованием мобильных приложений коммерческих банков при наличии прямых договорных отношений между кыргызстанскими и российскими банками, а также по системам денежных переводов без открытия счета», — подчеркнули в Национальном банке.

Обналичить деньги с карты «Мир» не получится. Но можно проводить платежи через интернет-банкинг, используя переводы по номеру телефона.

Такая возможность работает с картами «Сбербанка». Эта услуга на сегодня доступна клиентам семи коммерческих банков Кыргызстана: «Айыл Банк», «Бакай Банк»; «Компаньон», «МБанк», «Керемет Банк», «Оптима Банк» и «Финка Банк».

Кроме того, есть возможность переводов по номеру телефона у клиентов банка «Тинькофф». Уточнить список банков КР, в которые есть возможность перевести деньги, можно в чате-поддержки банка.

Кыргызстанцам также доступны денежные переводы по системам «Золотая корона» и «Юнистрим».