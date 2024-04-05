Отключение карт «Мир». Что происходит и как теперь делать переводы

Платежная система Кыргызстана прекратила обслуживание карт «Мир». Решение приняло ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ») — оператор национальной платежной системы «Элкарт».
Редакция 24.kg собрала все, что известно на данный момент об отключении «Мира», и выяснила, как теперь проводить платежи с Россией.
Почему отключили «Мир»Обслуживание карт российской платежной системы прекратили по трем причинам:
- для избежания риска вторичных санкций со стороны США;
- для обеспечения бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт»;
- для поддержки действующих взаимоотношений со всеми поставщиками программного обеспечения, международными партнерами и участниками системы, для которых ЗАО «МПЦ» выступает как процессинговый центр.
23 февраля 2024 года OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами) ввело санкции против национальной системы платежных карт (НСПК) России, оператора карты «Мир».
От обслуживания карт «Мир» отказались также Казахстан и Армения.
Что говорят властиПредседатель кабинета министров Акылбек Жапаров, отвечая на вопросы депутатов по поводу отключения платежной системы «Мир», заявил, что такое развитие событий было ожидаемым. Он признал, что у Межбанковского процессингового центра (МПЦ) программное обеспечение и обслуживание ведет латвийская компания.
Латвийская компания прислала письмо, что в случае неприостановления действий с картой «Мир» она отключит МПЦ.
«Поэтому мы сейчас временно приостановили работу системы. У нас есть ряд механизмов и мероприятий, которые нельзя здесь озвучивать. Мы находимся в едином экономическом пространстве. $2,5 миллиарда ежегодно от мигрантов получаем. Об этом известно нашим западным партнерам. В апреле у меня будет ряд встреч в Вашингтоне, я постараюсь объяснить ситуацию, что мы не можем полностью прекратить торгово-экономические отношения с Россией. К сожалению, компании, попавшие под санкции, несут угрозу нашей денежно-кредитной системе. Здесь мы должны осторожно действовать. В рамках ЕАЭС будем думать, что дальше делать», — рассказал глава кабмина Акылбек Жапаров.
Что говорит НацбанкВ Национальном банке отмечают, что по закону не могут вмешиваться в деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Нацбанку, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Поэтому ЗАО «Межбанковский процессинговый центр», коммерческие банки и платежные организации страны с учетом оценки рисков самостоятельно принимают решение по подключению/отключению обслуживания карт «Мир».
Какие услуги отключеныНа сегодня по картам «Мир» недоступны следующие услуги:
- обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах);
- переводы с карты на карты;
- электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.
Как повлияет на интернет-банкингНа работе интернет и мобильного банкинга внутри страны прекращение работы с системой «Мир» не скажется. Коммерческие банки Кыргызстана — самостоятельные субъекты.
До отключения операции по картам «Мир» занимали всего 5 процентов от всех транзакций национальной системы «Элкарт».
На территории Кыргызстана банковские карты НПС «Элкарт» по-прежнему обслуживают во всех банковских устройствах без ограничений.
Как переводить и получать деньгиПрекращение обслуживания карт «Мир» не означает, что теперь станет невозможно переводить деньги из России или в РФ.
«Сохраняется возможность осуществления денежных переводов из КР в РФ и наоборот с использованием мобильных приложений коммерческих банков при наличии прямых договорных отношений между кыргызстанскими и российскими банками, а также по системам денежных переводов без открытия счета», — подчеркнули в Национальном банке.
Обналичить деньги с карты «Мир» не получится. Но можно проводить платежи через интернет-банкинг, используя переводы по номеру телефона.
Такая возможность работает с картами «Сбербанка». Эта услуга на сегодня доступна клиентам семи коммерческих банков Кыргызстана: «Айыл Банк», «Бакай Банк»; «Компаньон», «МБанк», «Керемет Банк», «Оптима Банк» и «Финка Банк».
Кроме того, есть возможность переводов по номеру телефона у клиентов банка «Тинькофф». Уточнить список банков КР, в которые есть возможность перевести деньги, можно в чате-поддержки банка.
Кыргызстанцам также доступны денежные переводы по системам «Золотая корона» и «Юнистрим».