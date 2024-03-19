По итогам 2023 года государственный долг Кыргызстана (внешний и внутренний) составил $6 миллиардов 280,54 миллиона (559 миллиардов 503,58 миллиона сомов). Такие данные приводит Министерство финансов.

Как отмечается, $4 миллиарда 545,11 миллиона (404 миллиарда 683,78 миллиона сомов) — внешний долг, $1 миллиард 570,88 миллиона (139 миллиардов 866,65 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц госдолг вырос на $164,55 миллиона. Внешний увеличился на $107,62 миллиона, внутренний — на $56,92 миллиона.

По итогам 2023 года государственный долг составил 45,53 процента к уточненному прогнозному ВВП.

Больше половины (53,6 процента) внешнего долга составляют многосторонние займы КР — $2 миллиарда 495,82 миллиона. Еще $2 миллиарда 87,81 миллиона (44,9 процента внешнего долга) страна должна в рамках двусторонних льготных кредитов. Из них 36,7 процента внешнего долга республики занимает задолженность Экспортно-импортному банку Китая, которая по итогам 2023 года составила $1 миллиард 708,17 миллиона.