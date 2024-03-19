10:06
USD 89.51
EUR 97.50
RUB 0.97
Экономика

Госдолг Кыргызстана за месяц вырос на $164,55 миллиона

По итогам 2023 года государственный долг Кыргызстана (внешний и внутренний) составил $6 миллиардов 280,54 миллиона (559 миллиардов 503,58 миллиона сомов). Такие данные приводит Министерство финансов.

Как отмечается, $4 миллиарда 545,11 миллиона (404 миллиарда 683,78 миллиона сомов) — внешний долг, $1 миллиард 570,88 миллиона (139 миллиардов 866,65 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц госдолг вырос на $164,55 миллиона. Внешний увеличился на $107,62 миллиона, внутренний — на $56,92 миллиона.

По итогам 2023 года государственный долг составил 45,53 процента к уточненному прогнозному ВВП.

Больше половины (53,6 процента) внешнего долга составляют многосторонние займы КР — $2 миллиарда 495,82 миллиона. Еще $2 миллиарда 87,81 миллиона (44,9 процента внешнего долга) страна должна в рамках двусторонних льготных кредитов. Из них 36,7 процента внешнего долга республики занимает задолженность Экспортно-импортному банку Китая, которая по итогам 2023 года составила $1 миллиард 708,17 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289286/
просмотров: 403
Версия для печати
Материалы по теме
В 2024 году Кыргызстану надо выплатить $400 миллионов внешнего долга
Цифра дня. 53 миллиарда сомов ушло на обслуживание госдолга в 2023 году
Госдолг Кыргызстана за месяц вырос на $115,4 миллиона
Цифра дня. 49 миллиардов сомов ушло на обслуживание госдолга с начала года
Госдолг Кыргызстана превысил отметку в $6 миллиардов
Министр финансов: Пик выплаты по госдолгу уже наступил
Цифра дня. 35,7 миллиарда сомов ушло на обслуживание госдолга за десять месяцев
Госдолг Кыргызстана приблизился к отметке в $6 миллиардов
Садыр Жапаров вновь пообещал, что проблем с выплатами внешнего долга не будет
За 15 лет долг Кыргызстана Китаю вырос в 37 раз. На что республика брала деньги
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила регистрации абонентов сотовой связи В Кыргызстане изменили правила регистрации абонентов сотовой связи
В&nbsp;Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег В Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег
Международные резервы Кыргызстана держатся на&nbsp;рекордной отметке в&nbsp;$3,3 миллиарда Международные резервы Кыргызстана держатся на рекордной отметке в $3,3 миллиарда
Торговля Кыргызстана. Экспорт держится в&nbsp;основном на&nbsp;золоте, импортируем все Торговля Кыргызстана. Экспорт держится в основном на золоте, импортируем все
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
19 марта, вторник
10:02
Кыргызстан впервые включили в Глобальный индекс мягкой силы Кыргызстан впервые включили в Глобальный индекс мягкой...
09:44
В Армении вводят ограничения на прием карт российской платежной системы «Мир»
09:28
Кабмин беспокоит, что кыргызский язык пока не так распространен в цифровом мире
09:10
В каких случаях пациенты полностью оплачивают стоимость госпитализации — ФОМС
08:53
Госдолг Кыргызстана за месяц вырос на $164,55 миллиона
18 марта, понедельник
23:42
В WhatsApp на Android появится функция блокировки при помощи пароля
23:20
Медики объяснили, почему детям не рекомендуется держать пост орозо