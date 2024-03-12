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Экономика

Кыргызстан и Казахстан будут вместе решать проблему серых сертификатов на товары

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев прокомментировал 24.kg намерение Казахстана ограничить обращение продукции из КР.

По его словам, сейчас Казахстан и Кыргызстан разработали и приняли совместный план уполномоченных органов в области технического регулирования. Казахстаном он подписан 5 марта, Кыргызстаном — 7 марта. План содержит 13 мероприятий.

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«Адекватные меры тоже могут быть приняты. Тот товар, который будет заезжать в Кыргызстан, будет сертифицироваться только нашими лабораториями. А в Казахстан экспортные поставки будут сертифицировать их лаборатории. К чему это может привести? Ни к чему хорошему. Мы понимаем это и принимаем совместный план для решения ситуации. Аналогичная ситуация и в Казахстане есть. Претензии такие же адекватные к казахстанским лабораториям присутствуют», — отметил Данияр Амангельдиев.

Министр считает, что для решения проблемы должна быть проведена совместная работа, и она ведется. Сейчас идут переговоры с Казахстаном, чтобы постановление об ограничении продукции из Кыргызстана не вступило в силу.

«Это ни к чему хорошему не приведет. Будет страдать бизнес обеих стран. Кроме того, этот проект постановления может расцениваться как препятствие, имеющее признаки барьера. Минэкономики будут проведены консультации с соответствующим департаментом Евразийской экономической комиссии на эту тему. Но в рамках защиты своего рынка и здоровья населения страны ЕАЭС в одностороннем порядке могут принять такие меры», — подчеркнул он.

Данияр Амангельдиев также рассказал, что первые меры по решению проблемы начнут действовать уже с конца марта 2024 года.

Регистрация деклараций о соответствии тех товаров, которые идут на экспорт, требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза будет идти только через Кыргызстандарт. Соответствующее постановление кабинета министров принято 28 февраля 2024 года. Оно вступает в силу с 20 марта.

«Орган сертификации будет один — это Кыргызстандарт. Только он будет уполномочен регистрировать декларации соответствия. Поэтому эти вольности с серыми сертификатами должны сами собой отрегулироваться. Совместный план мер он как раз и направлен на то, чтобы сократить количество недобросовестных лабораторий», — заключил Данияр Амангельдиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288820/
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