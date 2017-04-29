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Экономика

В ЕАЭС будут устранены еще три препятствия для торговли

В Евразийском экономическом союзе устранят еще три ограничения, препятствующих свободному движению товаров и услуг на внутреннем рынке. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

В частности, в Беларуси в дополнение к требованиям техрегламентов ЕАЭС введена не предусмотренная Договором о союзе процедура санитарно-гигиенической экспертизы.

Ее проведение обязательно для пищевых продуктов, товаров для детей, парфюмерно-косметических средств, средств гигиены полости рта, строительного сырья и материалов, бытовой техники, автомобильных компонентов.

Еще один барьер действует в Казахстане — несоответствие праву ЕАЭС процедуры закупки за счет бюджетных средств лекарств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в рамках программы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

При подобных закупках предоставляются преференциальные условия участия в конкурсных процедурах национальным поставщикам. Представители Казахстана устранят этот барьер к 1 июля.

Кроме того, ограничением признано отсутствие единых правил взимания обеспечительного платежа при реализации алкогольной продукции.

Он применяется во всех странах-участницах, за исключением Армении. В России для иностранных поставщиков он выше, чем для отечественных. В Беларуси и Казахстане взимается только с иностранных продавцов, в Кыргызстане — только с поставщиков из стран ЕАЭС. Это создает дискриминационные условия для экспортеров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50841/
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