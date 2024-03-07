13:25
USD 89.43
EUR 97.24
RUB 0.99
Экономика

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Какие возможности появятся

«После запуска железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан появится возможность для торговли внутри региона, но не в той степени, в которой хотелось бы КР», — заявил сегодня заведующий сектором Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Станислав Притчин во время видеомоста «Геополитика транспортных коридоров ЦА на современном этапе».

По его словам, по существующему сейчас проекту железная дорогая пройдет по южной части Кыргызстана. Но основные экономические центры республики находятся на севере. Поэтому задействовать железную дорогу для внутрирегиональной торговли в полной мере не получится.

«Транспорт сегодня становится одной из точек приложения геополитической борьбы. Сейчас в этой сфере происходит серьезная конкуренция по проектам. Не все проекты конкурентны и не все обусловлены реальной экономической целесообразностью», — отметил Станислав Притчин.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288499/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Вопрос финансов по дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан открыт
Чего ожидать от встречи премьер-министров Китая и Кыргызстана. Мнение экспертов
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан: как продвигается проект
Бакыт Торобаев опровергает отмену строительства железной дороги тремя странами
Проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан отложен
Проект ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан прокомментировали в ЕЭК
По транспортному коридору КНР — Кыргызстан — Узбекистан пустили грузовые поезда
В Китае подписан еще один документ по дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан
В Бишкеке обсудили проект железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан: ТЭО готово
Популярные новости
Налоговая декларация. Почему ее&nbsp;важно сдавать и&nbsp;как правильно это делать Налоговая декларация. Почему ее важно сдавать и как правильно это делать
Омурбек Бабанов увеличил свою долю в&nbsp;банке &laquo;Кыргызстан&raquo; Омурбек Бабанов увеличил свою долю в банке «Кыргызстан»
Ozon запустил собственную курьерскую доставку в&nbsp;Кыргызстане Ozon запустил собственную курьерскую доставку в Кыргызстане
Добыча урана на&nbsp;Иссык-Куле: вопросов больше, чем ответов Добыча урана на Иссык-Куле: вопросов больше, чем ответов
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
7 марта, четверг
13:18
Вспышка кори. Депутат заявила о летальных исходах и попросила усилить вакцинацию Вспышка кори. Депутат заявила о летальных исходах и поп...
13:03
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Какие возможности появятся
12:46
На Ошском рынке продают мертвечину. Депутат просит Минсельхоз отреагировать
12:44
Шайлообек Атазов прокомментировал решение суда о лишении его мандата депутата
12:23
Водителей начали штрафовать за парковку в зеленых зонах Бишкека