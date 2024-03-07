«После запуска железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан появится возможность для торговли внутри региона, но не в той степени, в которой хотелось бы КР», — заявил сегодня заведующий сектором Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Станислав Притчин во время видеомоста «Геополитика транспортных коридоров ЦА на современном этапе».

По его словам, по существующему сейчас проекту железная дорогая пройдет по южной части Кыргызстана. Но основные экономические центры республики находятся на севере. Поэтому задействовать железную дорогу для внутрирегиональной торговли в полной мере не получится.

«Транспорт сегодня становится одной из точек приложения геополитической борьбы. Сейчас в этой сфере происходит серьезная конкуренция по проектам. Не все проекты конкурентны и не все обусловлены реальной экономической целесообразностью», — отметил Станислав Притчин.