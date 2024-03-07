В Кыргызстане выросли курсы евро и рубля

В Кыргызстане за последние сутки выросли обменные курсы евро и российского рубля.

Евро подорожал на 30-40 тыйынов. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают его по 96,9-97,3 сома, продают по 97,8-98,3 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 97,2417 сома (рост на 0,24 процента).

Российский рубль также немного подрос и сравнялся с сомом. Сегодня его покупают по 0,97-0,98 сома, продают по 0,99-1,005 сома. Официальный курс составляет 0,9885 сома (рост на 0,99 процента).

Доллар остается стабильным. Его покупают по 89,3-89,43 сома, продают по 89,72 сома. Номинальный курс — 89,43 сома.

Казахский тенге также практически не изменился в цене. Курс покупки — 0,13-0,139 сома, продажи — 0,204-0,21 сома при официальном курсе 0,1998 сома (рост на 0,71 процента).