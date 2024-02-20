Какие государственные гарантии дает легализация активов

В рамках реализации Закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» декларантам предоставляют государственные гарантии. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции.

В том числе в период декларирования со стороны правоохранительных и фискальных органов в отношении декларанта и/или номинальных владельцев активов запрещено проведение проверок.

Переоформление права собственности от номинальных владельцев активов на декларанта производится без уплаты налогов.

Декларирование активов и сведения, содержащиеся в специальной декларации, не могут быть использованы в качестве основания для возбуждения уголовного дела, производства по делу о правонарушении, дисциплинарного производства, начисления налоговых, таможенных и иных платежей в отношении декларанта и/или номинального владельца активов. Не могут эти данные использоваться и как доказательство в рамках уголовного дела, дела о правонарушении с участием декларанта и/или номинального владельца активов.

Декларант не предоставляет информацию об источниках происхождения активов, указанных в специальной декларации.

«Для всех государственных органов специальная декларация является документом, подтверждающим факт декларирования активов. Сведения о декларанте и информация, содержащиеся в специальной декларации, признаются тайной и не подлежат разглашению», — рассказали в Минэкономики.

Гарантии действуют, если в отношении декларанта и/или номинального владельца активов на дату декларирования не ведется уголовное или гражданское судопроизводство, касающееся законности приобретения, использования либо распоряжения декларируемыми активами.

Декларанты, номинальные владельцы активов при приобретении, использовании либо распоряжении активами, указанными в специальной декларации, освобождаются:

от уплаты налоговых, таможенных и иных платежей, предусмотренных законодательством, а также от ответственности за соответствующие правонарушения;

от уголовной ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом;

от ответственности за правонарушения, предусмотренной Кодексом о правонарушениях;

от дисциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым и иным законодательством (часть 5 статьи 6 закона).

Государственные органы и их должностные лица за нарушение установленных государственных гарантий несут уголовную и/или иную ответственность в соответствии с законодательством.