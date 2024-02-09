По итогам января валовые международные резервы Кыргызстана достигли $3 миллиардов 313,49 миллиона. Об этом сообщил сайт Национального банка.

Это самый высокий уровень резервов за всю историю НБ КР.

До этого самым рекордным был уровень резервов в сентябре 2021 года ($3 миллиарда 241,14 миллиона) и декабре 2023-го ($3 миллиарда 236,48 миллиона).

В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023-го валовые международные резервы выросли на $77,01 миллиона. В отличие от января прошлого года, они увеличились на $563,5 миллиона.

Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В 2023-м он провел 14 интервенций и продал $655,72 миллиона.