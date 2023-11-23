На посту «Сосновка» введено временное ограничение на проезд большегрузов

В связи с резким ухудшением погоды на посту «Сосновка» сегодня с 4.30 введено временное ограничение на проезд большегрузов. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Сейчас на автомобильной дороге Бишкек — Ош идет сильный снег. Дорожники очищают ее и подсыпают противоскользящими материалами. На других перевалах по всей стране также идет снег, дорожники проводят аналогичную работу.

«Автомобили, выехавшие на перевальные участки без цепей противоскольжения и с летними шинами, создают искусственные пробки и аварийные ситуации, мешая работе дорожников. Поэтому призываем водителей, которые намерены выехать по горным районам и перевалам, сменить летние шины на зимние и иметь с собой цепи противоскольжения и лопату», — говорится в сообщении.