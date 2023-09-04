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Экономика

Глава ГП «Кыргыз комур» рассказал, сколько угля заготовлено в преддверии зимы

Глава ГП «Кыргыз комур» рассказал, сколько угля заготовлено в преддверии предстоящего отопительного сезона.

По данным Канатбека Ашырбаева, по республике заготовлено 1 миллион 700 тысяч тонн угля. При этом потребность в твердом топливе в целом составляет 2 миллиона 756 тысяч тонн. Из них потребности Бишкекской ТЭЦ составляют 1 миллион 200 тысяч тонн.

В компании также уточнили, что из собственных месторождений Кыргызстан заготавливает 650 тысяч тонн угля, еще 550 тысяч тонн планируется закупить в Казахстане.

Поставка для нужд столичной теплоцентрали по плану началась с 1 сентября.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274092/
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