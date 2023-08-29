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Экономика

В Кыргызстан прибыла бизнес-делегация из России

В Кыргызстан прибыла российская бизнес-делегация во главе с начальником управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым. Об этом сообщает пресс-служба РКФР.

Делегация отправится в трехдневный тур по предприятиям южных регионов страны. Цели — показать промышленность и возможности для привлечения инвестиций и способствовать укреплению торгово-экономических отношений между КР и РФ. Тур стартовал в Таш-Кумыре Джалал-Абадской области. Этот регион обладает колоссальным энергетическим потенциалом и серьезными возможностями в горнодобывающей промышленности. Россиянам презентованы конкретные проекты по строительству логистического центра, производству электрических ламп, открытию различных промышленных объектов.

«Сейчас мы активно работаем над возрождением той промышленности, которая была у нас раньше. Мы нацелены на создание конкурентных рабочих мест для наших граждан на родине. Рассчитываем, что этот приезд российских бизнесменов и финансовых институтов станет хорошим подспорьем для вложений в Кыргызстан, в частности в Джалал-Абадскую область. Наш фонд со своей стороны готов оказывать российскому бизнесу максимальное содействие в укреплении связей с КР», — сказал председатель правления РКФР Артем Новиков.

Игорь Маслов отметил, что поездка — своего рода подготовительная работа к предстоящему форуму, который по инициативе президента КР пройдет в Джалал-Абаде.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/273674/
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