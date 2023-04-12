Нацбанк выставит на аукцион 80 коллекционных монет

Национальный банк объявил о проведении 20 апреля аукциона по продаже нумизматических ценностей. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Аукцион приурочен к 30-летию введения национальной валюты Кыргызстана. На торги выставят 80 коллекционных монет. На них можно будет приобрести 30 видов монет со стартовой стоимостью от 450 сомов.
Самыми дорогими стали наборы из золотой и серебряной монет «1000-летие эпоса «Манас», золотой «Ош-3000» и серебряной «Сулайман Тоо», а также наборы из золотой монеты «200 лет Курманджан датке» и серебряной «Чингиз Айтматов». Стартовая стоимость этих наборов составляет 102,3 тысячи сомов.
Участником аукциона может стать любое физическое или юридическое лицо. Расчеты производятся наличным и безналичным платежами. Участие в торгах беззалоговое.