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Экономика

Нацбанк выставит на аукцион 80 коллекционных монет

Национальный банк объявил о проведении 20 апреля аукциона по продаже нумизматических ценностей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Аукцион приурочен к 30-летию введения национальной валюты Кыргызстана. На торги выставят 80 коллекционных монет. На них можно будет приобрести 30 видов монет со стартовой стоимостью от 450 сомов.

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Самыми дорогими стали наборы из золотой и серебряной монет «1000-летие эпоса «Манас», золотой «Ош-3000» и серебряной «Сулайман Тоо», а также наборы из золотой монеты «200 лет Курманджан датке» и серебряной «Чингиз Айтматов». Стартовая стоимость этих наборов составляет 102,3 тысячи сомов.

Участником аукциона может стать любое физическое или юридическое лицо. Расчеты производятся наличным и безналичным платежами. Участие в торгах беззалоговое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/263122/
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