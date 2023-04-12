Нацбанк выставит на аукцион 80 коллекционных монет

Национальный банк объявил о проведении 20 апреля аукциона по продаже нумизматических ценностей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Аукцион приурочен к 30-летию введения национальной валюты Кыргызстана. На торги выставят 80 коллекционных монет. На них можно будет приобрести 30 видов монет со стартовой стоимостью от 450 сомов.

Читайте по теме Коллекция с пользой. Монеты Кыргызстана — повод для гордости и источник прибыли

Самыми дорогими стали наборы из золотой и серебряной монет «1000-летие эпоса «Манас», золотой «Ош-3000» и серебряной «Сулайман Тоо», а также наборы из золотой монеты «200 лет Курманджан датке» и серебряной «Чингиз Айтматов». Стартовая стоимость этих наборов составляет 102,3 тысячи сомов.

Участником аукциона может стать любое физическое или юридическое лицо. Расчеты производятся наличным и безналичным платежами. Участие в торгах беззалоговое.