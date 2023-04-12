02:22
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Экономика

Государственные ценные бумаги начнут размещать на фондовой бирже Кыргызстана

С мая планируется запустить пилотный проект по размещению государственных ценных бумаг на площадке Кыргызской фондовой биржи. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра финансов, директор Центрального казначейства Улан Даникеев.

По его словам, сейчас ценные бумаги размещаются только через Национальный банк Кыргызстана. Но рассматривается вопрос о выпуске их на более широкую аудиторию.

«Благодаря размещению на фондовой бирже реализация государственных ценных будет идти в упрощенном режиме. Мы хотим, чтобы они были гибче, рассматриваем возможность выпуска годовых и полугодовых ценных бумаг. Государственные ценные бумаги — высоколиквидный элемент. Мы гарантируем возврат средств, которые вложены в ГКВ с учетом купонной ставки», — отметил Улан Даникеев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/263045/
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
Минфин Кыргызстана продал гособлигаций на 341,9 миллиона рублей
Госценные бумаги Кыргызстана получили международные коды
В Кыргызстане выпустили исламские ценные бумаги на 750 миллионов сомов
Государственные ценные бумаги. Как дать деньги в долг государству и заработать
За три месяца от выпуска ценных бумаг в бюджет поступило 3,01 миллиарда сомов
Запуск первых торгов государственными ценными бумагами на бирже ожидается в мае
Минфин планирует занять на внутреннем рынке почти 2 миллиарда сомов
Минфин Кыргызстана планирует занять на внутреннем рынке 1,6 миллиарда сомов
Президент подписал указ о мерах по развитию фондового рынка
Минфин за два дня планирует занять на внутреннем рынке 250 миллионов сомов
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана