Государственные ценные бумаги начнут размещать на фондовой бирже Кыргызстана

С мая планируется запустить пилотный проект по размещению государственных ценных бумаг на площадке Кыргызской фондовой биржи. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра финансов, директор Центрального казначейства Улан Даникеев.

По его словам, сейчас ценные бумаги размещаются только через Национальный банк Кыргызстана. Но рассматривается вопрос о выпуске их на более широкую аудиторию.

«Благодаря размещению на фондовой бирже реализация государственных ценных будет идти в упрощенном режиме. Мы хотим, чтобы они были гибче, рассматриваем возможность выпуска годовых и полугодовых ценных бумаг. Государственные ценные бумаги — высоколиквидный элемент. Мы гарантируем возврат средств, которые вложены в ГКВ с учетом купонной ставки», — отметил Улан Даникеев.