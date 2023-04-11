Азиатский банк развития представил «План действий по чистому воздуху Бишкека (ПДЧВ)». Его стоимость оценивается в сумму около $450 миллионов.

Читайте по теме Смог в Бишкеке. Только один день за зиму с хорошим воздухом

Он направлен на развитие существующих, а также новых мер, направленных на улучшение воздуха, включая рекомендации по устойчивому финансированию. Эксперты предлагают столице Кыргызстана сосредоточиться на использовании более чистой энергии, повышении энергоэффективности домов, сокращении выбросов от транспорта и улучшении понимания источников загрязнения воздуха.

При этом названы приоритетные задачи, которые стоит решить в рамках плана и их стоимость:

перевод систем отопления с угля на более чистое топливо (около $20-25 миллионов);

модернизация инфраструктуры общественного транспорта ($450-600 тысяч);

увеличение применения немоторизированного транспорта ($300-500 тысяч);

разработка строительных норм для градостроительства в Бишкеке ($100-250 тысяч);

предотвращение образования дорожной пыли ($100-250 тысяч);

утепление домов ($375 миллионов);

экономическое поощрение покупки экологического транспорта ($25-50 миллионов).

«Реализуя этот план, Бишкек может стать моделью для других городов Центральной Азии и за ее пределами. За счет внедрения эффективных стратегий по сокращению выбросов город может не только улучшить качество воздуха, но и создать более здоровую и более удобную для жизни среду для своих жителей», — отметил руководитель отдела по администрированию проектов в постоянном представительстве АБР в Кыргызстане Сезар Лоуренс.