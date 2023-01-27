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Экономика

Узбекистан и Кыргызстан подписали инвестиционное соглашение по Камбар-Ате-1

Между Кыргызстаном и Узбекистаном подписано инвестиционное соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на свое Министерство инвестиций, промышленности и торговли.

Отмечается, что согласование основного трехстороннего документа ожидается в феврале и может быть подписано в июле. В летний период обычно проводится консультативная встреча глав государств стран Центральной Азии.

Открытие проектного офиса по проекту Камбаратинской ГЭС запланировано на сентябрь, а разработка технико-экономического обоснования, как ожидается, начнется в июле 2024 года. Точную сумму проекта определят по итогам разработки ТЭО.

Напомним, в начале января министры энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана подписали «дорожную карту» по совместной реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Мощность будущей ГЭС составит 1 тысячу 860 мегаватт. Водохранилище ГЭС будет иметь объем 5,4 миллиарда кубометров. Станция будет ежегодно производить в среднем 5,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Реализовать проект намечено до конца 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256817/
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