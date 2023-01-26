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Экономика

В ЕАЭС обнулили пошлину на полимеры для обоев

Совет Евразийской экономической комиссии решил временно обнулить ставки ввозной таможенной пошлины на пластифицированный поливинилхлорид для производства обоев. Об этом сообщает пресс-служб ЕЭК.

Нулевая пошлина будет действовать до 29 февраля 2024 года включительно. Действующая ставка единого тарифа ЕАЭС на этот товар составляет 6,5 процента.

«Полимер предназначен для печати по бумаге и нетканому полотну (флизелину) методом ротационно-трафаретной печати и сейчас в необходимых объемах на территории Евразийского экономического союза не производится», — пояснил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

По его словам, в условиях внешних санкций в отношении ряда стран, входящих в союз, принятая мера таможенно-тарифного регулирования позволит поддержать производителей обоев на внутреннем рынке.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Ранее нулевая ставка ввозной таможенной пошлины по этому товару уже применялась с 14 октября 2017 года по 31 декабря 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256798/
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