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Экономика

Посол КР в РФ: Проблемы с обслуживанием карт «Мир» временные

Проблемы с обслуживанием карт «Мир» в Кыргызстане временные и технические. Об этом РИА Новости сообщила посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат.

Она отметила, что любые действия банков — это в первую очередь коммерческие вопросы.

«Это не политика, это техническая проблема. Это не только у нас, но и в России, и в любом другом государстве. Во всем мире трясет всех. Такие большие процессы происходят. Поэтому я думаю, что это все временно, большие люди в нашем финансовом сегменте найдут какой-то выход, точки соприкосновения», — сказала посол.

Она добавила, что деловые круги проводят встречи. «Это бизнес, они ищут любые возможности, чтобы финансовый кровоток происходил. Я думаю, что-то сдвинется с места», — подчеркнула Гульнара-Клара Самат.

Ранее «Капитал банк» и «Демир Банк» приостановили обслуживание российских карт «Мир». О приостановке обслуживания российских карт «Мир» заявили также восемь коммерческих банков: «Кыргызстан», «Бакай Банк», «Дос-Кредобанк», «Компаньон», «Банк Азии», KICB, «Бай-Тушум», «Оптима Банк», а также один государственный — «Айыл Банк».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/251048/
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